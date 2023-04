Sorrento a Nizza per promuovere turismo

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Sono gemellate da oltre 60 anni Sorrento e Nizza e in questi giorni una delegazione è in Francia per promuovere la Terra delle Sirene. Lo fa attraverso la cultura e la gastronomia. Ma non solo Sorrento, assieme ci sono altre realtà con il titolo "10 Comuni", promossa dalla Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra, che in questa quarta edizione vede anche Sorrento tra le città protagoniste, anche grazie alla presenza di una delegazione comunale, guidata dal sindaco, Massimo Coppola, con la responsabile delle Relazioni Internazionali, Silvana Gargiulo. Un'occasione di marketing territoriale, che si articolerà con una partecipazione al Salone Turistico ID-Weekend 2023, campagne pubblicitarie su media e mezzi di trasporto pubblico francese, l'inserimento sulla piattaforma Visitez l'Italie ed altre occasioni di promozione.

Questa mattina, la conferenza stampa di presentazione, al Centro Universitario Mediterraneo, al quale sono intervenuti tra gli altri, il vice sindaco di Nizza, Anthony Borrè, che ha ricordato i saldi legami con Sorrento, città gemellata da 60 anni con la località francese, il console generale d'Italia a Nizza, Caterina Gioiella, che ha sottolineato gli scambi culturali tra le due città costiere, nel segno dell'antica arte dell'intarsio, e Patrizia Dalmasso, presidente della Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra. L' ente camerale raggruppa aziende italiane, francesi e monegasche, amministrazioni territoriali ed enti pubblici ed è attiva nella creazione di nuovi itinerari turistici con partenza dalla Francia. Sia rivolti ai francesi, con l'organizzazione di viaggi alla scoperta dei territori italiani, sia stranieri. In particolare, la grande affluenza di turisti che atterrano all'aeroporto di Nizza, circa 13 milioni ogni anno, provenienti da 155 destinazioni e da 40 Paesi, ha creato nuove opportunità per l'Italia. La visita in Europa, infatti, inizia spesso dalla Costa Azzurra, che ha collegamenti diretti con gli aeroporti italiani.

"Patrimonio naturalistico e possibilità di degustare prodotti tipici sono tra le principali attrazioni per queste categorie di visitatori, che prediligono un turismo di tipo esperienziale - ha spiegato il sindaco Coppola ai giornalisti presenti all'incontro - Considerando che la Francia è il secondo Paese europeo per viaggiatori in Italia, con una crescita costante del trend di acquisto e di capacità di spesa della popolazione che vive sulla riviera che va da Monaco a Saint Tropez, e visti i numeri generati dallo scalo aeroportuale di Nizza, abbiamo ritenuto interessante per le nostre aziende e per il nostro territorio esplorare queste nuove opportunità di sviluppo, in chiave di destagionalizzazione". (ANSA).