Campania e Sicilia unite a tavola,fra tradizione e modernità

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - L'obiettivo, a poco meno di un anno dall'apertura, è quello di attrarre ospiti desiderosi di qualità nell'offerta e nell'erogazione dei servizi. Con un occhio alla 'clientela di prossimità', vale a dire innanzitutto i napoletani. Scommettendo ora sulla ristorazione. Sono questi gli obiettivi della dirigenza del Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli come spiega Marco Zuppetta, general manager della struttura alberghiera di Via Brecce a Sant'Erasmo, in un incontro con la stampa promosso per un presentare il menù degustazione nella Terrazza Ramè con lo chef executive Giancarlo Lo Giudice.

"Stiamo diventando un punto di riferimento di una zona come Napoli Est che si sta completamente riqualificando" dice Zuppetta. "Il Gold Tower potrebbe rappresentare anche una ventata di freschezza e di innovazione in un contesto dove è importante crederci ed offrire qualità. Avendo aperto a aprile, ad oggi possiamo dire già di avere ospitato tantissime persone e ora - aggiunge Zuppetta - ci troviamo qui in Terrazza Ramè per presentare il ristorante che sarà aperto anche al pubblico esterno, alla città, ai napoletani; speriamo vengano a trovarci per godere di uno spazio suggestivo e piacevole magari per un aperitivo, per considerarlo anche un luogo di ritrovo 'antistress'. Abbiamo anche un'area benessere di oltre mille metri quadrati, probabilmente la Spa più grande della città di Napoli, con professionalità di rilievo perchè è importante offrire qualità e serenità".

Una sfida, dunque, che parte da una concezione di "albergo non albergo", nella definizione del general manager espressa nell'incontro, proprio per sottolineare la proposta articolata dell'offerta a partire dai due ristoranti, la Terrazza Ramè e il Lapillo. Spiega lo chef Lo Giudice: "L'idea che abbiamo tentato di concretizzare oggi è quella che nasce dalla considerazione della 'cultura' della cucina partenopea e campana ma che si unisce alla Sicilia. Sono di origini siciliane e ho voluto associare tutte e due le cucine". Una sorta di ricomposizione a tavola dell'antico Regno delle Due Sicilie, come è stato sottolineato dallo chef nell'evento coordinato dal giornalista Giuseppe Giorgio: "Facciamo una rivisitazione dei piatti della tradizione con un percorso culinario che ci porta ad un passato in chiave moderna e nel segno del benessere" dice Lo Giudice.

Fra le materie prime utilizzate lo chef cita il Provolone del Monaco, la Mozzarella di Bufala, la Pasta di Gragnano, "ma anche la paste fresche fatte da noi con farine riconosciute, e i nostri diversi tipi di pane". Un percorso emozionale, dunque, tra ricordi, territorio e creatività. Per scommettere sul difficile equilibrio fra tradizione e sperimentazione. E, dunque, nel Menù Degustazione del Terrazza Ramè Gourmet compaiono Panino al vapore al Ragù di Polpo (con Bollicine Franciacorta), Uovo Molle, Baccalà in Tradizione (con Greco di Tufo 'Vigna Cicogna' Benito Ferrara), Risotto Caprese, Pacchero al Ragù di manzo con sifonata di provola e carota affumicata (accompagnato da Cannonau Riserva Dimonios Sella & Mosca), Peperone 'Mbuttunato', Maialino allo Scampo (Vino Rosso Giuseppe Tizzano Limited Edition), Croccopera (Picolit docg La Tunella).

"Ci candidiamo a diventare un'eccellenza, ma sappiamo che dobbiamo crescere e lavorare con umiltà pronti a recepire gli stimoli che verranno dai consumantori" conclude Marco Zuppetta.

(ANSA).