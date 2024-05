Scalo commerciale Grazzanise e Parco Macrico, "sì" di De Luca

Un ok all'aeroporto commerciale di Grazzanise e un sì ad un parco pubblico da realizzare a Caserta nell'area ex Macrico di proprietà della Diocesi di Caserta. Due brevi e importanti annunci per Caserta e provincia quelli fatti dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Grazzanise, nel corso della cerimonia di inaugurazione del Centro per la formazione delle coscienze e dei mestieri, realizzato in quella che era l'azienda bufalina di Francesco Sandokan Schiavone, confiscata dallo Stato nel 2008 e assegnata al Comune nel 2012.

E' il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella a rivelare che "il presidente ha dato l'ok all'aeroporto commerciale di Grazzanise, ovvero di adibire a scalo commerciale un'area dell'aeroporto dell'Aeronautica militare. A marzo scorso la Regione ha finanziato per 100mila euro uno studio di fattibilità così come richiesto dal Ministero della Difesa per proseguire nell'iter". Nel settembre scorso Petrella incontrò a Roma il ministro della Difesa Guido Crosetto, che aprì all'idea di realizzare a nord di Napoli uno scalo commerciale.

Una notizia atteso da tempo a Grazzanise. Come era attesa da anni nel capoluogo la soluzione relativa all'ex Macrico, estesa area situata al centro di Caserta, di proprietà della Diocesi, che l'Esercito abbandonò oltre 30 anni fa, dopo averla usata per decenni come magazzino dei mezzi corazzati.

Parlando dal palco durante la cerimonia, in presenza del vescovo di Caserta e Capua Pietro Lagnese, intervenuto a Grazzanise per benedire il nuovo Centro sorto al posto dell'azienda di Sandokan, De Luca ha annunciato che "faremo il Parco Pubblico a Caserta. Ne ho parlato alcuni giorni fa con il Vescovo Lagnese". Il riferimento, spiega don Antonello Giannotti, presidente dell'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, è "al Parco della Biodiversità, uno dei cinque punti del Masterplan ideato per rilanciare la vasta area; un Parco che - conclude il sacerdote - sarà finanziato con 30 milioni di euro dalla Regione".



