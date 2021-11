Solidarietà: a Napoli in pizzeria per raccolta fondi

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Hanno raccolto a Napoli 10mila euro in 48 ore per un contributo destinato alla Open onlus, in sostegno del progetto SurPass-D.O.P.O. La serata, organizzata dalla famiglia Grasso, della storica pizzeria Gorizia, ha visto la partecipazione di Gennaro Esposito, chef della pluristellata "Torre del Saracino" di Vico Equense, e Olivier Krug, erede della "Maison Krug de Champagne".

"Noi abbiamo messo a disposizione il nostro entusiasmo, il locale e lo chef di casa, che ha portato in tavola alcune specialità del nostro menu, ma il ringraziamento più grande va a tutti i partecipanti che, appena annunciata la serata di beneficenza, hanno aderito, decretando l'immediato sold out dell'evento. Scontata ma accorata è la gratitudine per i due fuoriclasse che hanno animato la serata: Olivier Krug, sesta generazione della famiglia Krug nonché direttore della omonima Maison, e lo chef Gennaro Esposito, grazie ai quali abbiamo potuto contribuire a questo importante progetto" ha detto Salvatore Grasso, patron del ristorante.

Il Ristorante Gorizia, nato nel 1916, è diventato da tre anni Krug Ambassade, entrando a far parte del network Krug che riunisce ristoranti, enoteche e hotel di tutto il mondo. Per l'occasione, Olivier Krug ha messo a disposizione alcuni delle migliori Cuvée di champagne della casa. (ANSA).