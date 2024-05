Hanno rischiato il linciaggio a Napoli per un equivoco

Si è trattato di un equivoco: i due giovani stranieri che oggi a Napoli hanno rischiato di essere linciati da una trentina di persone in corso Vittorio Emanuele, non avevano fatto niente. È quanto hanno accertato gli investigatori intervenuti sul posto.

I due stranieri, a quanto si apprende, si trovavano di passaggio e qualcuno ha pensato che avessero aggredito una ragazza minorenne, che era in difficoltà e che è stata portata in ospedale per accertamenti.

Così si è formata subito una folla di circa trenta persone che ha iniziato ad inveire contro di loro e che stava per passare alle vie di fatto. Provvidenziale è stato l'intervento tempestivo della polizia locale e della polizia di Stato che hanno riportato la situazione alla calma. Nel parapiglia alcuni agenti della polizia locale sono rimasti leggermente contusi e si sono fatti medicate in ospedale.



