Schlein alle opposizioni, non è più tempo di divisioni e veti

"Il Pd è il perno indiscusso della costruzione dell'alternativa, sentiamo ancora più forte la responsabilità, vi chiedo di continuare a essere testardamente unitari. Non ce l'ha ordinato il medico, le differenze ci sono ma si possono mettere a valore con un programma condiviso sulle cose che si possono fare insieme. Speriamo che il risultato di questi giorni abbia convinto tutti che non è più tempo di divisioni e di veti, non ne abbiamo fatti e non vogliamo subirne, senza la comunità democratica non c'è alternativa possibile". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea dei gruppi in corso alla Camera.



