'Confronti musicali contemporanei' a San Pietro a Majella

Una programmazione aperta alle esperienze concrete della musica contemporanea, finalizzata all'indagine della dimensione creativa, la sperimentazione e la ricerca, che dialogano in modo imprevedibile al di là dei generi musicali. L'obiettivo è quello di favorirne l'incontro e l'ascolto, e rappresentare la scena musicale di questo tempo senza preclusioni, alla ricerca di una relazione serrata e proficua che indichi possibili nuove strade creative.

L'identità del Conservatorio si arricchisce così della volontà di diventare punto di riferimento della produzione musicale contemporanea, interpretando il proprio ruolo istituzionale come centro di propulsione di idee e di energie, che si avvalgono della tradizione per innovarla e porsi in collegamento con omologhe Istituzioni musicali internazionali, animate dalla stessa sensibilità di ricerca e di ascolto.

Otto produzioni contemporanee del Conservatorio San Pietro a Majella, tra cui alcune in collaborazione con L'Accademia di Belle Arti di Napoli( Nel mezzo del cammin…), il Museo monumentale S.M. delle Anime del Purgatorio ad Arco(Il Corpo e il Linguaggio, dedicato a Pierpaolo Pasolini) Dissonanzen(musiche di H.W. Henze, G. Crumb e un'opera di Patrizio Marrone in prima esecuzione assoluta). Confronti di diversi generi musicali appunto, così come indica il titolo della rassegna, generi che spaziano dalla musica elettronica alla word music e al jazz, dalla musica d'avanguardia alla musica sacra, dalla musica per le immagini al teatro musicale.

22 NOVEMBRE 2021- SALA SCARLATTI INAUGURAZIONE NEL MEZZO DEL CAMMIN…; La parola alla musica ORCHESTRA STUDENTI CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAJELLA Musiche su testi di Dante Alighieri, composte, eseguite e dirette da studenti del Conservatorio San Pietro a Majella.

Incontro tra musica e l' opera linguistica dantesca, un viaggio tra canti, declamazioni, ritmi, corali, cadenze strumentali.

Ideato dai Maestri Mariano Patti e Maria Luisa Bigai, lo spettacolo"NEL MEZZO DEL CAMMIN... "trasforma un omaggio a DANTE ALIGHIERI, nella ricorrenza del noto anniversario, in una preziosa occasione creativa e ci ricorda che il massimo Poeta, fu ai suoi tempi un eccezionale sperimentatore e innovatore di forme sonore e linguistiche.

Otto compositori "Cosimo Abbate, Walter Aveta, Mariano Bellopede, Oscar Corpo, Giuseppe Franza, Nello Mallardo, Milena Setola, Ciro Spagnuolo" studenti delle varie e diverse correnti di ricerca compositiva del conservatorio napoletano, dall' incontro con le pagine della Divina Commedia, hanno dato suono e forma ad alcuni passaggi e momenti significativi, spaziando dalla composizione contemporanea legata a grandi modelli del Novecento, al jazz, dalla musica elettronica alla musica applicata alle immagini, alla musica corale, al balletto.

150 strumentisti, cantanti, interpreti scenici, direttori d'orchestra, assistenti regia, tecnici del suono, musicologi, danno vita e corpo a inedite composizioni, con la generosa partecipazione di scenografi della Scuola di Scenografia del M°Vallifuoco,in una preziosa collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, che arricchisce il concerto con uno speciale slideshow di scenografie digitali.

Completano la serata un prologo e un epilogo del percussionista e performer Giovanni Imparato, ospite d onore, che con la sua capacità improvvisativa restituisce tutta la crucialita' ritmica delle pagine dantesche.

30 DICEMBRE 2021-11 FEBBRAIO 2022 8 APRILE 2022- 24 GIUGNO2022 MUSEO MONUMENTALE S.M. DELLE ANIME DEL PURGATORIO AD ARCO MUSICA ELETTRONICA- ORCHESTRA OEOAS- Il Corpo e il Linguaggio (Progetto Pasolini, centenario dalla nascita, in collaborazione con Museo di Purgatorio ad Arco) A cura di ELIO MARTUSCIELLO- MARIA TERESA ANNARUMMA MUSICA SACRA- SALA SCARLATTI 27 GENNAIO 2022 REQUIEM-GAETANO PANARIELLO 28 APRILE 2022 SALMO 90-ROBERTO ALTIERI 24 MARZO 2022-SALA SCARLATTI MATRICOLA ZERO ZERO UNO (percorsi di follia) Opera da camera Di CARLO MORMILE Libretto: NICOLA GRAZIANO 25 MAGGIO 2022-SALA SCARLATTI MUSICA E IMMAGINE CREAZIONI AUDIO VIDEO A CURA DI LUCIO LOGATTO(corso di musica applicata alle immagini) 7 OTTOBRE 2022-SALA SCARLATTI DISSONANZEN-FRANCESCO SALIME MUSICHE DI P.Marrone (prima esecuzione assoluta) G.Crumb. H.W.

Henze 28 OTTOBRE-SALA SCARLATTI WORD OF MUSIC ORCHESTRA RITMICO SINFONICA SAN PIETRO A MAJELLA DIPARTIMENTO MUSICA JAZZ) M° MARCO SANNINI Percussioni- GIOVANNI IMPARAT