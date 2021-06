A Ciro Poppella incarico di 'ambasciatore di Napoli'

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - È stato conferito a Ciro Poppella il titolo di ambasciatore di Napoli con queste motivazioni: "per il suo intenso lavoro che, partito dal Rione Sanità, ha messo in campo un'attività artigiana di altissimo livello, assumendo un indiviso ruolo sociale e diffondendo nel mondo la migliore interpretazione della cultura e delle tradizioni partenopee". A decidere di consegnarli l'attestato oggi a Napoli presso il,Maschio Angioino l'assessorato all'immagine della città unitamente a quello del Made in Naples. (ANSA).