Da Minori la proposta di De Riso, colomba ai tre cioccolati

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Per la Pasqua 2021 il pluripremiato maestro pasticciere di Minori, Sal De Riso, ha messo in cantiere una nuova specialità, pensata per chi non ama i canditi.

È nata così la colomba ai "Tre Cioccolati", farcita con crema al gianduia e gocce di cioccolato bianco, latte, fondente e nocciola.

La nuova proposta 2021 porta a sedici le specialità del 'menu' dolciario allestito da De Riso. Tra le altre la Colomba Classica Mandorlata, la Colomba all'Amarena, quella al Limoncello, la Nuvola, la Stregata, la Colomba Tiramisù, La Foresta nera e la CremDeRì, a cui si è aggiunta recentemente una Colomba dal tocco esotico, la Sol Levante: farcita con ananas semicandita, fragole Candonga e Inspiration Yuzu. (ANSA).