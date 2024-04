Una ventina di auto danneggiate da vandali nel Napoletano

Auto parcheggiate all'esterno dello stadio danneggiate da sconosciuti: proteste e denunce. È accaduto nella zona di viale Ungheria, a Torre del Grreco (Napoli) dove questa mattina i proprietari di una ventina di vetture hanno trovato i finestrini distrutti.

Un'azione che ha riguardato gran parte delle automobili poste a ridosso dello stadio Liguori. Dopo un momento di sconforto, la maggior parte dei proprietari si è recata a presentare apposita denuncia.

Sempre in mattinata un gruppo di vandali ha danneggiato un bus dell'Eav nella zona di corso Vittorio Emanuele, non distante da viale Ungheria. I soggetti hanno prima fatto fermare l'autista e poi rotto i finestrini. Non si esclude che i due episodi possano essere tra loro collegati.



