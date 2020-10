Passione materica, domani diretta web con Raffaele Ferrante

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - In occasione della chiusura della prima personale a Napoli, l'artista Raffaele Ferrante, volto noto del trio comico "I ditelo Voi", incontrerà il suo pubblico nello spazio virtuale del web, domani martedì 6 ottobre alle 19.00 durante una diretta Facebook su @raffaeleferrantearte.

All'incontro interverranno anche gli organizzatori Augusto Ozzella di CosmoArt e Barbara Melcarne di Spazio Arte ed il critico d'arte Deborah Di Bernardo.

Durante la diretta sarà presentato in anteprima il catalogo della mostra dal titolo "Passione Materica. L'arte di Raffaele Ferrante", che sarà edito da Apeiron edizioni. Ogni opera d'arte è affiancata da una poesia di Giovanni Ferrante, padre dell'artista, in un continuo interscambio di emozioni e suggestioni.

«Il racconto di anni passati tra il teatro, la passione (fin da tenera età) per il fumetto, l'amore per la famiglia e la mia donna, la costante e sempre viva comunicazione con mio padre - scrive Ferrante nelle note introduttive al catalogo - si intuisce nelle tele attraverso la comprensione dell'uso della materia, la scelta delle tele e dei soggetti». "Passione materica", a cura di Augusto Ozzella e Barbara Melcarne, è organizzata dalla Associazione culturale CosmoArt in collaborazione con l'Assessorato Turismo e Cultura del Comune di Napoli. L'esposizione, ad ingresso gratuito, è aperta al pubblico fino a domani 6 ottobre dalle 8:30 alle 17.00 nelle Sale della Corte del Maschio Angioino di Napoli (ANSA).