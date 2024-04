Colpo di arma da fuoco: indagano i carabinieri. È accaduto ieri sera in via Castello a Torre Annunziata, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un proiettile finito in un'abitazione posta al primo piano di un palazzo. Sono in corso accertamenti per verificare chi abbia potuto esplodere il colpo di arma da fuoco che fortunatamente non ha provocato feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA