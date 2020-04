(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - #cosapossofareperlaltro, è questo l'hashtag lanciato da 'O Purtusillo, il blog in lingua italiana, inglese, napoletana e spagnola di Lidia Ianuario e Gioia Nasti: l'una, Presidente del Comitato Organizzatore Volla Music Festival, il cui scopo è la creazione di una società multiculturale; l'altra, insegnante di inglese, traduttrice professionista e provetta scrittrice.

L'una, col sogno di abbattere ogni tipo di barriera, una vita senza pregiudizi, un tumore al midollo spinale rimosso e tanta voglia di "andare oltre", nata nel vesuviano e "ragazza con la valigia", come simpaticamente definita dai suoi familiari; l'altra, madre esemplare, impegnata nel sociale nell'oratorio puteolano della Chiesa "Sacro Cuore di Gesù ai Gerolomini" e la ferrea volontà di trasmettere agli altri il suo attaccamento alla Società Sportiva Calcio Napoli - guai a chi gliela tocca! - e all'omonima città.

Due donne con un passato come tante alle spalle, quello delle "donne senza voce" e il sorriso sulle labbra: sovente imperfette, tremendamente umane, certe che il loro è solo un piccolo "rifugio" per sperare in un mondo più aperto ai "deboli". È per questo che ogni giorno, sulla pagina Facebook ... ci saranno delle dirette per tutti i bambini, in particolare per quelli #disabili.

#cosapossofareperlaltro, tutti, ognuno per qualcuno, superando insieme i nostri limiti.