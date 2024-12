Stellantis: domani fermo a Pomigliano per protesta Trasnova

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco resterà chiuso anche domani per la mancanza di materiale dovuta al blocco degli ingressi merci da parte dei lavoratori dell'azienda Trasnova, che da tre giorni e due notti protestano contro il mancato rinnovo della commessa da parte del colosso automobilistico. I lavoratori hanno annunciato che continueranno la protesta fino a quando non riceveranno notizie certe sul loro futuro occupazionale.

"Resteremo qua fino a quando non vedremo i contratti firmati - spiegano - fortunatamente si vede uno spiraglio, ma solo grazie alla nostra tenacia. Non siamo disposti a mollare".

I manifestanti, inoltre, ringraziano i cittadini, gli amministratori comunali di Pomigliano, gli operai di Stellantis e i tanti che stanno manifestando la propria solidarietà anche con gesti concreti. "Ci portano cestini con cibo caldo - concludono - pizzette, caffè, acqua. Ci è stato anche prestato un gazebo, forse dal Comune. Davvero tanti gesti che fanno bene al cuore in questo momento. Li ringraziamo per la vicinanza".





