Urso, convocato il tavolo per Trasnova il 17 dicembre

"Stellantis si è detta disponibile a attivare immediatamente una discussione con la direzione di Trasnova al fine di capire come supportare l'azienda in questa fase di transizione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso al question time precisando che "nel contempo abbiamo deciso di convocare il tavolo per questo caso importate di crisi per il prossimo 17 dicembre per assicurarci che davvero che Stellantis si faccia davvero carico di garantire la fase di transizione anche per le commesse e quindi per i lavoratori di Trasnova".



