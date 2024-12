Stellantis:De Luca convoca tavolo con sindacati in Regione

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha convocato, per mercoledì prossimo, un tavolo con le organizzazioni sindacali per discutere delle problematiche dei lavoratori degli stabilimenti Stellantis e dell'indotto. Lo rende noto Giuseppe Raso, segretario generale della Fismic di Napoli e componente della segreteria nazionale del sindacato, che nelle scorse settimane aveva sollecitato De Luca a convocare il tavolo "con tutte le organizzazioni sindacali, consapevoli del momento critico".

"Il presidente - ha spiegato Raso - ci ha convocati per mercoledì 11 alle 14,30 . In questo momento è necessaria l'unità tra i sindacati, lavoratori e istituzioni per cercare soluzioni a questa crisi".



