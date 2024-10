Campi Flegrei, evacuata anche la tigre di peluche dallo zoo

Prove di evacuazione allo zoo di Napoli in caso di eruzione dei Campi Flegrei. Protagonisti due ospiti in carne della struttura, un lemure e un alpaca, ma anche - ed è la vera curiosità - un peluche di tigre a grandezza naturale che è stato narcotizzato come fosse in carne e dopo alcuni minuti collocato su un camion pronto a partire per la destinazione stabilita per accoglierlo. "Abbiamo vissuto oggi un'esperienza di emergenza vulcano - spiega Fiorella Saggese, curatrice zoologica allo zoo di Napoli illustrando le prove di evacuazione in caso di allerta arancione per l'eruzione del vulcano dei Campi Flegrei - che ci ha permesso di applicare il piano che abbiamo elaborato nell'ultimo anno, ora siamo pronti".

"E' stata una esperienza - ha spiegato all'ANSA - che ci ha calato nell' emergenza, abbiamo potuto rilevare alcune criticità che potrebbero verificarsi e abbiamo migliorato lo schema dell'evacuazione provata in questi mesi di concerto con l'Asl Na1 che ci è stata molto vicina in questo lavoro. La prova pratica ci ha messo davanti alla realtà, e abbiamo migliorato il sistema. Da quando è scattato l'allarme simulato mi sono messa in contatto con i trasportatori e i nostri partner che ospiterebbero gli animali di Napoli in caso di evacuazione, alla fine è andato tutto bene".

Gli animali dello zoo di Napoli sono circa 800 tra giraffe, ippopotami, elefanti, felini. Diverse le destinazioni in caso di bisogno: "Abbiamo già un accordo - spiega Saggese - con diverse strutture che si sono accordate senza neanche chiedere fondi, mostrando solidarietà. I nostri animali saranno distribuiti tra gli zoo di Ravenna, Fasano, il Leo Wild Park in Umbria, la Fattoria degli Angeli di Asti, Allevamento Li campi in Salento.

Sono stati allertati anche i trasportatori ufficiali del parco e ognuno già sa quale animale dovrà portare e dove. Ad esempio lo zoo di Fasano che è grande e safari prenderà cervi e daini che sono molti mentre il Leo Wilde Park prenderà le giraffe con gli altri erbivori. Abbiamo preparato - prosegue - anche il trasportatore di elefante che è olandese: ha calcolato che se lo avvisiamo per l'allerta mollerebbe tutto e verrebbe a Napoli in 14 ore per prendere le due elefantesse Maya e Julia".

La prova di oggi si è svolta senza imprevisti con gli animali coinvolti che non hanno provato paura. "Di solito - conclude Saggese - non ne hanno durante i terremoti, crediamo che siano abituati da sempre alle scosse del bradisismo, non si sono mai agitati anche mentre noi sentivamo scosse allo zoo".



