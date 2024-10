Campi Flegrei: Giulivo,la sfida dei test è arrivare al cittadino

"Quando abbiamo scritto i piani ci credevamo, e due esercitazioni nazionali, una nel 2019 e quella di oggi, ci confortano sulla sostenibilità della pianificazione di allontanamento. Ma la vera sfida è coinvolgere i cittadini, perché sono loro i destinatari del piano; il cittadino è attore e non comparsa di una pianificazione di allontanamento, è fondamentale arrivare a lui". Lo ha detto il capo della Protezione Civile della Campania Italo Giulivo alla Direzione Comando e Controllo (Dicomac) di San Marco Evangelista (Caserta).

"Ci stiamo provando - sottolinea Giulivo - a coinvolgere i cittadini e registriamo una partecipazione abbastanza interessante, di un campione che inizia a diventare rappresentativo". Il riferimento è agli oltre 1500 cittadini che si sono iscritti alla prova di evacuazione prevista per domani.

"Speriamo che la consapevolezza di vivere in una caldera - aggiunge Giulivo - si radichi sempre di più. Al momento il vulcano non dà nessun segnale, rimaniamo in attenzione, ma è chiaro che esercitazioni come queste sono importanti e si fanno in prevenzione, spero che questo lo apprezzino i cittadini, visto che si tratta di attività destinate a loro".

Sulla capacità di risposta della Protezione Civile, Giulivo ha evidenziato come "l'esercitazione stia procedendo molto bene per qualità della partecipazione da parte di tutte le istituzioni. Le varie componenti della Protezione Civile si stanno sfidando su quelle che sono le impegnative attività da mettere in campo. Abbiamo testato con mano quando sarà complesso quel momento, ed è giusto che stiano state fatte esercitazioni da parte di tutte le istituzioni, i comuni, la Prefettura, la Regione, la città metropolitana, lo Stato, le forze dell'ordine, la comunità scientifica e tutto il sistema di Protezione Civile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA