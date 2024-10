Campi Flegrei, alle 17.00 test allarme sui cellulari in Campania

Puntuale, alle 17.00, su tutti i telefoni cellulari attivi sul territorio della Campania è apparso il messaggio di allarme previsto dall'esercitazione per il rischio vulcanico nei Campi Flegrei, con la specificazione che si tratta solo di un test.

E' stato singolare assistere alla ricezione del messaggio in simultanea, specie nei luoghi affollati, dove tutti si sono fermati qualche secondo per leggere l'insolito messaggio d'allerta.

L'IT-alert segna la simulazione del passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente. Nel testo, anche in inglese, si legge che si tratta di un messaggio di test e che è "in corso una simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei". Domani l'esercitazione di protezione civile prevede l'allontanamento assistito della popolazione, su base volontaria.



