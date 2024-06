Nomisma, la mozzarella di bufala campana Dop al top nei consumi

La mozzarella di bufala campana dop è il formaggio preferito dagli under 18 in Italia e su alcuni mercati esteri, in particolare in Francia, è il formaggio straniero a pasta filata più consumato. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio economico sulla mozzarella di bufala campana Dop, strumento ideato dal Consorzio di Tutela, in partnership con Nomisma e UniCredit.

L'edizione 2024 è stata presentata oggi negli spazi del Next di Paestum (Salerno) ed è incentrata sul confronto tra il mercato dei formaggi in Italia e in Francia e sul posizionamento della mozzarella Dop in questo scenario.

Secondo Nomisma, in Italia la mozzarella di bufala campana Dop si rivela il formaggio a pasta filata che piace di più agli under 18: il 40% dei genitori afferma che la bufala è il formaggio a pasta filata preferito dei propri figli (contro il 37% di quella vaccina, 8% della stracciatella e 6% della burrata). Un gradimento crescente per la Bufala Dop, tanto che ben l'84% dei consumatori nazionali continuerebbe ad acquistare mozzarella di bufala campana anche se costasse di più e addirittura il 35% continuerebbe a comprarla anche se il prezzo aumentasse di 1 euro per ogni confezione da 200/250g. I motivi del successo? Il prodotto Dop rispetto a quello non Dop è percepito come di maggiore qualità (lo pensa il 73% dei consumatori), più sicuro e controllato (66%), più buono (62%), capace di tutelare il benessere animale (43%). Sicurezza e tutela: sono queste le caratteristiche che secondo il consumatore distinguono la mozzarella di bufala dop rispetto agli altri formaggi a pasta filata.

Riguardo alla Francia, spiega la ricerca presentata da Fabio Benassi, insieme al presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo e al Regional Manager Sud di Unicredit e Ferdinando Natali i formaggi stranieri consumati più spesso Oltralpe sono quelli italiani: 6 francesi su 10 li indicano come i preferiti da mettere in tavola, seguiti a distanza da quelli olandesi e spagnoli. E nel gradimento Oltralpe dei formaggi a pasta filata italiani al primo posto si piazza la mozzarella di bufala, con quasi 7 francesi su 10 che l'hanno consumata nell'ultimo anno; a seguire burrata e stracciatella con tassi di consumo di circa il 50% dei francesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA