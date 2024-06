Prete (Unioncamere), l'agroalimentare è fondamentale per il Sud

"La mozzarella di bufala campana è un prodotto in forte crescita, apprezzato sempre di più. È stato fatto un ottimo lavoro dai consorzi. Il settore dell'Agroalimentare è fondamentale per la Campania, per questo territorio. Salerno è per l'agroalimentare la sesta provincia d'Italia come export e la prima del Mezzogiorno e la prima a sud di Bologna. Noi, come Camera di Commercio, dedichiamo un evento, Agrifood, a settembre, che focalizza tutto sul mondo dell'agroindustria dove un'eccellenza significativa è proprio la mozzarella". Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete in occasione della presentazione dei dati dell'Osservatorio economico sulla mozzarella di bufala campana Dop, strumento ideato dal Consorzio di Tutela in partnership con Nomisma e UniCredit.



