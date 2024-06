Unicredit,per mozzarella bufala sfida è l'internazionalizzazione

"UniCredit, da sempre attenta al sostegno al settore agroalimentare, è partner finanziario del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e collabora attivamente all'Osservatorio nazionale che raccoglie i numeri di questa filiera e ne evidenzia i potenziali di crescita". Lo ha detto Ferdinando Natali, regional manager Sud di UniCredit, nel corso della presentazione dei dati dell'Osservatorio economico sulla mozzarella di bufala campana Dop, strumento ideato dal Consorzio di Tutela in partnership con Nomisma e UniCredit.

"Nei mesi scorsi - ha aggiunto Natali - UniCredit ha lanciato l'ultima edizione del programma Unicredit per l'Italia che stanzia 10mld di euro dedicati alle Pmi, con un 40% destinato al Sud con uno specifico riferimento al comparto dell'agrifood (1 miliardo). Fondi destinati anche a sostenere la transizione energetica e Esg. Il settore agroalimentare è uno dei principali per volumi di erogato di UniCredit al Sud con erogazioni pari a 300 mln nel 2023 e volumi di impieghi di circa 600 mln. Il sostegno al settore è assicurato dai 28 gestori agribusiness, oltre ai 3 specialisti agribusiness che forniscono consulenza su finanza agevolata e prodotti specialistici". Secondo Natali: "il tema dell'agroalimentare è in grandissima trasformazione. La vera sfida di questo settore penso sia l'internazionalizzazione.

Il mercato interno non basta. Dobbiamo far conoscere il nostro modo di vivere perché questo ricercano i clienti esteri".





