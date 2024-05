Calcio:sfide Under 17 con Inter, Juve e Milan nel Napoletano

Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di Torre del Greco".

Il torneo, che mette di fronte i padroni di casa e i tre club che a livello maggiore sono i più blasonati d'Italia, segue la recente visita del presidente del Coni Giovanni Malagò nei luoghi dove in autunno inizieranno i lavori per la realizzazione degli impianti della Cittadella dello Sport, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella nasce anche come volano di promozione turistica del territorio.

"I sodalizi presenti al torneo - fanno sapere dal Comune - soggiorneranno a Torre del Greco da venerdì pomeriggio e fino alla partenza prevista per lunedì 27: un modo per permettere ai giovani tesserati e ai loro accompagnatori di visitare alcune delle bellezze della città".

Restando alla competizione calcistica, già stabilito il calendario delle partite: si parte sabato 25 maggio con la sfida tra i padroni di casa della Turris e l'Inter (calcio d'inizio alle 10.30), mentre la seconda semifinale, quella che vedrà contrapposte Milan e Juventus, è fissata alle 14.30. Le due vincitrici si contenderanno la vittoria del primo trofeo "Città di Torre del Greco" domenica 26 maggio nella finale in programma alle 14.30, mentre la finale per il terzo e quarto posto è programmata sempre domenica alle 10.30.

Tra le partite del sabato e della domenica sono in programma match-esibizione tra rappresentative di società under 12 della provincia di Napoli.



