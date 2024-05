1 maggio: corteo a Napoli, vernice contro sede Industriali

Una manifestazione per dire agli incidetti sul lavoro e alla guerra si è svolta oggi a Napoli. Un corteo è partito da piazza del Gesù e dopo aver attraversato le vie della città, affollate dai turisti, ha raggiunto piazza dei Martiti, dove ha sede l'associazione degli industriali, già presidiata dalla polizia. Al corteo, lungo la strada, si sono aggiunti anche studenti, disoccupati e rappresentanti dei centri sociali che hanno urlato slogan contro la guerra in Medioriente.

In piazza dei Martiri, alcuni manifestanti che erano a distanza dalle forze dell'ordine, hanno lanciato dei palloncini contenti vernice rossa verso il portone di ingresso del palazzo dove ha sede l'associazione degli industriali.



