Reggia di Caserta, lavori nella via dell'Acqua del Parco Reale

E' iniziato alla Reggia di Caserta l'allestimento del cantiere per i lavori di riqualificazione dei viali della via d'acqua del Parco Reale; un intervento complesso (l'importo base dell'appalto è di quasi 2,2 milioni di euro) che sarà portato avanti garantendo comunque l'apertura del Parco ai visitatori. Si prevede il rifacimento della superficie di calpestìo di tutti e due gli assi che dal piazzale sovrastante il ponte di Ercole conducono alla fontana di Venere e Adone, con il fine di migliorare la fruibilità complessiva del Parco reale e garantire una piena accessibilità, con una particolare attenzione alla sostenibilità. La pavimentazione verrà realizzata in terra stabilizzata, materiale eco-friendly con ridotta attività di manutenzione, costituita da inerti naturali a granulometria controllata. Il materiale scelto permette di assorbire velocemente l'acqua atmosferica evitando gli effetti di ruscellamento e ristagno di acqua, tipici delle pavimentazioni continue, esercitando anche un'azione filtrante degli agenti inquinanti contenuti nella pioggia. I lavori verranno eseguiti nell'arco di circa sei mesi, ma la Via d'Acqua sarà comunque percorribile.

Le aree oggetto di intervento verranno suddivise in 4 sotto-cantieri per lato, eseguiti singolarmente, per una lunghezza, ciascuno, di circa 500 metri. Un cantiere dunque itinerante, recintato, di volta in volta, in base alle zone ultimate con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto visivo e le emissioni di polveri e rumori. "I lavori di riadeguamento della pavimentazione del Parco reale - spiega il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - sono un importante traguardo; da anni, l'immagine e il decoro del Museo verde, nonché la sua sicurezza e accessibilità, sono gravemente penalizzati dalle condizioni del manto di asfalto che ricopre, oggi, l'asse progettato da Luigi Vanvitelli". I visitatori a piedi potranno percorrere il viale interessato dal cantiere passando sul pavimento di mattoncini adiacente le vasche della via d'acqua oppure sotto il percorso alberato, mentre navette, golf cart, biciclette e persone con sedia a rotelle dovranno transitare lungo il viale opposto al cantiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA