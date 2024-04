Lite all'incrocio, spunta un coltello: 60enne denunciato

La mancata precedenza ad un incrocio e uno dei due automobilisti che tira fuori un coltello.

Poteva finire peggio la lite scoppiata alla frazione Caliano di Montoro, in provincia di Avellino, al culmine della quale un 60enne, già noto alle forze dell'ordine, ha impugnato un coltello con il quale ha minacciato l'altro automobilista che al telefono chiedeva al 112 l'intervento dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti una gazzella dei carabinieri forestali di Forino, in transito nella zona, e successivamente una pattuglia dell'Arma di Solofra, che hanno bloccato i contendenti. L'aggressore è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di coltello, minacce e percosse.



