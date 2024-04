'Topolino' all'Archivio di Stato di Napoli, 5 fumetti coi paperi

(di Angelo Cerulo) Cinque numeri speciali di Topolino con storie ambientate nella sede dell'Archivio di Stato di Napoli tratte dai documenti conservati nei 70 chilometri di faldoni in 24mila metri quadrati dell'antico monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio nel centro antico della città. Nascono dalla sinergia - primo caso in Italia - fra l'istituto napoletano, articolazione territoriale del Ministero della Cultura-Direzione Generale Archivi (guidata da Antonio Tarasco), e la Panini Comics.

Le storie coinvolgono, fra gli altri protagonisti, la famiglia dei noti paperi, la strega Amelia che vive sul Vesuvio conosciuta per la sua ferrea volontà di impadronirsi della monetina numero 1 di Zio Paperone, le giovani marmotte. Il significato della collaborazione e il contenuto del primo numero di Topolino realizzato con storie ispirate alla documentazione conservata nel grande Archivio napoletano saranno illustrati mercoledì prossimo, 24 aprile, alle 11.30, nella Sala Filangieri dell'Archivio di Stato. Il team di Panini Comics ha elaborato i cinque fumetti ad hoc che saranno pubblicati a partire dalla fine del mese di aprile nell'arco del 2024 e saranno inclusi in una raccolta speciale.

Alla presentazione dell'iniziativa - preludio dell'inaugurazione del Comicon prevista il giorno successivo - interverranno Candida Carrino, direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, Serena Colombo, coordinatore editoriale Panini Comics, Blasco Pisapia, sceneggiatore e disegnatore di Topolino, Emilia Narciso, presidente Comitato Unicef Campania. "Con questo progetto vogliamo tentare di avvicinare le giovani generazioni al mondo degli archivi che spesso vengono considerarti solo un 'deposito' di documenti polverosi - dice Candida Carrino - al contrario essi rappresentano la nostra memoria e il fumetto può essere il ponte per attualizzare vicende lontane". Alle 9.30 Blasco Pisapia farà una lezione a trenta bambini sul disegno del fumetto; successivamente un uditorio più ampio di ragazzi ascolterà una diversa lezione su come si crea un fumetto, si realizzano un soggetto e una sceneggiatura, si disegnano un paesaggio o Topolino.



