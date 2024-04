Stazione Arma intitolata a carabiniere eroe nell'Avellinese

Sarà intitolata a Giovanni Elefante la Stazione dei carabinieri di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino. La cerimonia solenne, accompagnata dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, si terrà dopodomani alle 11 alla presenza dei familiari e delle autorità civili, religiose e militari. Il carabiniere scelto Giovanni Elefante, 32 anni, originario di Castellammare di Stabia, perse la vita il 17 ottobre del 1964 nell'inseguimento di un pericoloso pregiudicato: il militare, venne ferito gravemente da un colpo di pistola e morì durante il trasporto in ospedale, lasciando la giovanissima moglie Anna e il figlio Luigi di undici mesi. Per il suo sacrificio, Elefante venne insignito della Medaglia d'Argento al Valor Militare alla memoria.



