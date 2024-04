Sindaco Bacoli, test sisma è stato una prova importante

"La Protezione civile ha risposto bene. E' stata una prova importante di reazione, sia a ipotetici danni causati dal bradisismo sia a criticità subite dai cittadini". Lo ha detto all'ANSA Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, al termine del test di oggi con la simulazione di crolli al molo di Baia e di una voragine in strada.

"Le forti lesioni - ha spiegato il sindaco - al molo del porto di Baia sono uno degli aspetti più fortemente critici, come già evidenziato in passato dai tecnici della Regione Campania. A Bacoli è stato diagnosticato pericolo in una zona in cui parliamo di 10.000 passaggi l'anno di barche che giungono qui via terra e poi fanno lavaggio e varo sul nostro territorio.

Una abitudine radicata, il nostro è l'unico porto dove si fanno queste azioni gratuitamente: ma è diventata ora incompatibile con il nostro territorio".

La simulazione ha coinvolto anche una scuola elementare. "La prova di evacuazione alla scuola Paolo di Tarso - ha detto Della Ragione - è andata bene, i bambini si sono ben comportati e il Centro Operativo Comunale ha funzionato validamente, sia sul territorio che nei rapporti con la Prefettura e la Protezione civile nazionale". E ora? "Bisogna lavorare sull'informazione alla comunità, affinché si riduca al massimo la paura in caso di emergenze autentiche. Abbiamo simulato oggi una scossa di magnitudo 4.3, ma ne abbiamo avuto una da 4.0 la scorsa estate che non ha generato panico, confermando che il nostro territorio è molto resiliente. Poi bisogna fare prevenzione sugli edifici verificandone le condizioni. Oggi abbiamo lavorato anche sulla simulazione degli interventi per i disabili che non riuscivano a uscire di casa, abbiamo già fatto un censimento dei nostri cittadini che hanno problemi di movimento, quindi sappiamo dove intervenire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA