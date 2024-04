Raccolta fondi per far restare a Napoli il ritatto di Filangieri

Una giornata dedicata a Gaetano Filangieri, perchè il suo ritratto, opera di Giuseppe Bonito (1707-1789), pittore di corte dei Borbone, resti a Napoli: l'iniziativa, una raccolta fondi, promossa da associazioni, privati e centri studi si è svolta ieri a Villa Fattorusso.

L'evento 'Gaetano resta a casa', è stato organizzato daloo Studio Legale Savarese, il Centro Studi Piero Calamandrei, Rocket Sharing Company SpA, lo studio Majello, Andrea Russo event, lo studio legale Libonati, il Centro Pitagora, l'Unione dei Giovani Penalisti di Nola, lo studio legale Oliviero, Centro Ester, Ai Card, Aloha event, Camera minorile di Torre Annunziata, Unione giovani penalisti di Nola, con un obbiettivo comune: appartenenza al territorio partenopeo del ritratto di Gaetano Filangieri.

Filangieri è stato uno dei più illustri esponenti dell'Illuminismo europeo, autore del celebre trattato sulla "Scienza della Legislazione" caposaldo del pensiero giuridico moderno, che ispirò anche la costituzione americana.

Il ritratto olio su tela (232x151) è un'opera di Giuseppe Bonito (1707-1789), pittore di corte dei Borbone, comparso in asta nel 2019 e presentato a Napoli nelle sale del Museo grazie al prestito della Galleria Porcini, che ad oggi rischia di essere riportato via dalla sua città.

"E' stato un evento unico, con un'impronta culturale importante, poiché nato da un obiettivo comune a tutte le associazioni partecipanti, cioè quello di aiutare a mantenere l'appartenenza, il legame al territorio partenopeo". Per Marco Esposito, gestore Aloha event, "Napoli non è solo espressione di arte culinaria, ma anche di cultura e di storia". "L'evento ci ha dato l'opportunità di condividere idee e creare nuovi obiettivi per la nostra città", ha agggiunto l'avvocato avv.

Raffaele Torrese". "Abbiamo voluto esserci, ha poi sottolineato Luigi Maisto, presidente della Rocket Sharing Company Spa, "perchè puntiamo su Napoli e sulle sue capacità di attrarre turismo grazie al suo inestimabile patrimonio culturale che va anche, recuperato. Dobbiamo essere noi i primi a crederci".





