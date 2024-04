Ercolano, il sito archeologico rinnova gli spazi di accoglienza

Il Parco archeologico di Ercolano si prepara a ricevere turisti e visitatori, nei ponti di fine aprile e inizio maggio, rinnovando gli spazi di accoglienza: la grande hall che accoglie i turisti presenta ambienti di ricezione open e concepisce i servizi proiettati verso il pubblico, senza alcuna barriera divisoria. Al Parco sono stati rinnovati gli spazi guardaroba nei quali i visitatori possono riporre zaini e borse che, oltre ad essere di intralcio durante la visita, con l'ingombro potrebbero danneggiare le antiche pitture parietali. Inoltre, un servizio Informazioni multilingue (081-0106490) attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 17.00 sarà a disposizione del pubblico.

Sin dal loro arrivo, i visitatori saranno accolti grazie ai totem digitali che riportano informazioni utili per orientare sull'acquisto dei biglietti, le iniziative in corso al Parco e ulteriori novità. Il numero dei visitatori - secondo dati forniti dal sito archeologico - cresce in maniera esponenziale con un aumento, nei primi tre mesi da gennaio a marzo: + 36% rispetto al 2023; + 108% rispetto al 2022; + 45% rispetto al 2019, anno di pre-pandemia. "Con un risultato di numeri e gradibilità da parte del pubblico che supera ogni aspettativa, ma ripaga degli sforzi profusi" dice il direttore Francesco Sirano". Il Parco accoglierà i propri visitatori con aperture regolari per i prossimi ponti di fine aprile e inizio maggio, quando si potrà approfittare in particolar modo delle giornate a ingresso gratuito del 25 aprile e poi del 5 maggio, prima domenica del mese; i costi dei biglietti di ingresso per le altre giornate saranno regolari con orario dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.00). In questi giorni, affollata Villa Sora grazie alla convenzione del Parco con il Gruppo Archeologico Vesuviano. Il Gruppo ha guidato gruppi di visitatori nella villa, recente acquisizione del Parco di Ercolano. Le visite a Villa Sora in collaborazione con Gav si ripeteranno ogni prima domenica del mese grazie all'iniziativa ministeriale #domenicalmuseo. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA