Eav: sciopero nazionale, possibili disagi per utenti

Si annunciano disagi venerdì 26 aprile per gli utenti che si servono delle linee gestite da Eav per effettuare i loro spostamenti. A comunicarlo, attraverso una nota, è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che informa che "è stata proclamata un'azione di sciopero nazionale di quattro ore, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, dall'organizzazione sindacale Confail avente ad oggetto: 'Il futuro del trasporto pubblico locale, per i contratti collettivi nazionali di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro'".

"Durante l'orario di sciopero - proseguono da Eav - l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero". Per visualizzare gli avvisi completi, dove sono riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero per ogni linea basta consultare il sito internet www.eavsrl.it.





