De Luca, 'sceneggiate ministri sono presa in giro dei cittadini'

"Le promesse di Vincenzo De Luca si mantengono. Ci sono voluti venti anni. È stato un progetto molto elaborato. Non avremmo realizzato l'opera neanche oggi se la Regione non avesse deciso di anticipare con fondi di bilancio 7 milioni euro. Perché questa opera è compresa nel piano di sviluppo presentato dalla Regione per l'uso dei fondi di sviluppo e coesione che sono bloccati a Roma da un anno. Per avviare il cantiere abbiamo fatto un sacrificio enorme anticipando le risorse bloccate, ancora oggi, da Fitto e dal Governo. Tutte le sceneggiate che vengono a fare i ministri in questi territori sono prese in giro nei confronti dei cittadini perché dietro le sceneggiate non c'è neanche un euro destinato ai territori". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Paestum (Salerno), in occasione della consegna dei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA