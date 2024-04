'Geometrie sensibili' a Casa Turese, da maggio nuova esposizione

Si chiama 'Geometrie sensibili' (visibile dal 4 maggio al 31 luglio), il nuovo progetto espositivo di Casa Turese Arte Contemporanea a Vitulano (Benevento) che propone un ciclo di opere pittoriche recenti degli artisti Vittorio Asteriti, Costantino Baldino e Vincenzo Frattini. Il titolo focalizza la tematica della mostra, "un approfondimento - dicono i promotori - sull'astrazione geometrica di ultima generazione introdotta nel programma della galleria con Frattini nel 2022 e proseguita con Asteriti nel 2023. Il progetto di allestimento mette in risalto una relazione tra il linguaggio dei due artisti e ne evidenzia le affinità cromatiche già sperimentate in precedenza. La presenza delle opere di Baldino in questo contesto sottolineano ulteriormente questa correlazione, aggiungendo "una singolare interpretazione delle forme all'interno di lavori pittorici che creano strutture in costruzione".

Il dialogo a tre, fondato sulla partecipazione di artisti di differenti generazioni, si rivela un punto di forza del progetto in quanto, evidenziano gli organizzatori, "afferma un modello innovativo di confronto nella pittura contemporanea che introduce un processo di apertura proprio verso le nuove generazioni. Lo spazio espositivo offre la possibilità di proiettarsi in una successione ritmica di linee verticali, addentrarsi in un intervallo di pieni e vuoti fino a ritrovarsi nella terza dimensione di un dipinto ovale". In occasione del vernissage (sabato 4 maggio, ore 17-20.30) sarà presentato un progetto editoriale dedicato all'evento, a cura della galleria, con la pubblicazione delle opere dei tre artisti ed una selezione di foto ambientali della mostra. "La mostra prosegue il programma della galleria nella direzione della pittura, con un approfondimento sulla percezione delle forme geometriche applicate all'astrazione" dice Tommaso De Maria, direttore di Casa Turese. "L' idea di connettere il linguaggio pittorico di Asteriti, Baldino e Frattini è stata sviluppata attraverso un aggiornamento costante sulle evoluzioni della produzione pittorica recente degli artisti che presentavano gli elementi idonei per favorire la coabitazione in un progetto comune".





