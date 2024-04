Napoli: Calzona 'responsabilità mia, inconcepibili questi avvii'

"La responsabilità è mia. Ci siamo consegnati nelle mani dell'Empoli che sapevano essere assatanato". Così il tecnico del Napoli Francesco Calzona, dopo la sconfitta contro l'Empoli. "È la testa che non funziona - aggiunge -. I test che facciamo settimanalmente parlano di una squadra che sta bene. Questa squadra si porta dietro scorie di un'annata balorda. Io sto provando anche con mezzi duri a scuoterla. Pensavo di poter fare di più. Adesso dobbiamo lavorare. Starò addosso ai giocatori. Siamo in debito con una città intera. E con la società perché il club ci paga. Bisogna essere uomini e professionisti. E non possiamo terminare il campionato così". Per Calzona "non ha funzionato l'approccio alla partita che è stato feroce fa parte dell'Empoli, noi siamo entrati molli in campo, non abbiamo affondato, siamo stati timidi, è inconcepibile".

Sulla possibilità di raggiungere la Champions per l'allenatore del Napoli "se le perdiamo è difficile pensare di arrivare a questo traguardo, dobbiamo cercare di onorare la maglia, dare di più, entrare in partita prima". Calzona si rivolge anche ai tifosi: "Chiedo scusa ai tifosi del Napoli, a quelli che ci seguono in trasferta e fanno sacrifici per sostenerci, domenica avevamo 51mila tifosi allo stadio, la contestazione ci sta tutta e la dobbiamo accettare. I tifosi del Napoli fanno contestazioni equilibrate e posso solo ringraziarli e chiedere scusa per questo finale di stagione non bello".





