Bradisismo, il Tar "congela" ordinanza del comune di Bacoli

"Sproporzionata rispetto alla finalità perseguita": la quinta sezione del Tar della Campania ha "congelato" l'ordinanza con la quale il Comune di Bacoli, in provincia di Napoli, anche per non ingombrare le vie di fuga in considerazione della recrudescenza del fenomeno bradisismico, ha deciso di vietare il varo (natante calato in acqua) e alaggio (imbarcazione tirata a secco) nel porto della città flegrea.

Il Tar ha accolto il ricorso presentato da quattro ditte di trasporto e fissato la trattazione di merito del ricorso nell'udienza fissata per il 23 luglio 2024.

Il provvedimento, adottato dal sindaco Josi Della Ragione lo scorso gennaio, aveva tra gli obiettivi limitare i disagi subìti da alcuni cittadini che lamentavano preoccupanti vibrazioni nelle abitazioni durante le operazioni e anche la congestione del traffico.



