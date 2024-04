Pugilato: niente Europei a Belgrado per Mouhiidine

Non c'è Aziz Abbes Mouhiidine, peso massimo punta di diamante della nazionale italiana di Pugilato Elite, nella lista dei 13 convocati per gli Europei che si svolgeranno sul ring della 'Hall Aleksandar Nikolic' di Belgrado dal 17 al 28 aprile. Lo staff tecnico azzurro, di comune accordo con l'atleta, ha deciso che Mouhiidine rimanga ad allenarsi, ora in Sicilia e poi al centro tecnico federale di Assisi/S.Maria degli Angeli, per concentrarsi e prepararsi al meglio in vista dell'Olimpiade di Parigi. Il 25enne pugile campano è vicecampione del mondo (2 argenti in altrettante finali iridate, con verdetti a sfavore discutibili) e campione europeo, e ha vinto 2 ori anche ai Giochi del Mediterraneo.

A Belgrado l'Italia della boxe punterà, specie nel settore maschile, sulle nuove leve, e la lista è composta da otto uomini e cinque ragazze. Questi i convocati azzurri per gli Europei: - Uomini: Tommaso Sciacca (54 kg), Giuseppe Canonico (57 kg), Francesco Iozia (60 kg), Giacomo Giannotti (63,5 kg), Gabriele Guidi Rontani (71 kg), Remo Salvati (75 kg), Alfred Commey (80 kg), Vincenzo Lizzi (86 kg); - Donne: Giovanna Marchese (48 kg), Olena Savchuk (54 kg); Rebecca Nicoli (60 kg), Assunta Canfora (63 kg), Jessica Galizia (75 kg) .

Con i 13 pugili azzurri ci saranno i tecnici Giulio Coletta, Patrizio Oliva, Sumbu Kalambay e Laura Tosti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA