Abodi 'dai governi precedenti solo sdegno su Caivano'

"Il Presidente Meloni, quando quelle due bambine sono state violate, ha deciso di mettere un punto a differenza di altri Governi che di fronte a fatti di cronaca si sono limitati allo sdegno". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando di Caivano durante il "3° summit nazionale sull'economia del mare - Blue Forum" a Gaeta. "Dodici anni fa due bambini furono lanciati dai balconi lì e non si andò oltre lo sdegno - ha proseguito - Noi non ci siamo limitati a quello. Abbiamo assunto delle responsabilità ed entro il 31 maggio inaugureremo a Caivano il nuovo impianto polifunzionale. Vogliamo evitare fatti di cronaca come quelli del passato facendo vivere il luogo in modo continuativo e produttivo". Sulla gestione dell'impianto Abodi spiega come "sarà affidata alle Fiamme Oro", ma "quanto fatto a Caivano sarà fatto anche altrove", ha aggiunto. "Non sarà una foto, ma un fotogramma di un film che riporta umanità e socialità. E' un progetto di rigenerazione umana e urbana", ha concluso.



