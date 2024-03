Protesta Napoli, non partecipiamo a campagna Lega A sul razzismo

"Il Napoli ha comunicato già che qualsiasi iniziativa sarà fatta dal Napoli e non più per interposta persone di enti e associazioni. Quindi all'iniziativa del prossimo turno di campionato in campo, la campagna "Keep racism out" non parteciperemo. Andremo avanti da soli". Lo ha detto Tommaso Bianchini, responsabile marketing del Napoli, ritornando, dopo l'assoluzione di Acerbi, la scelta del club azzurro annunciata già ieri. Le sue dichiarazioni in occasione della presentazione della nuova maglia del Napoli che sarà indossata sabato contro l'Atalanta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA