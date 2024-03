Juan Jesus: 'nessuna prova', niente squalifica per Acerbi

Il giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea ha assolto Francesco Acerbi dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, per mancanza di prove. Quindi nessuna punizione per il giocatore. Per il giudice "non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata". La scelta e' motivata dal fatto che, anche se Acerbi non ha "disconosciuto" l'offesa, ma il suo "contenuto discriminatorio ...senza che per questo venga messa in discussione la buona fede" di Juan Jesus "risulta essere stato percepito dal solo calciatore "offeso", senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale"



