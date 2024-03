Striscione ultrà Napoli, Acerbi emblema di un sistema ipocrita

"Ipocrita sistema... Acerbi è il tuo emblema". Gli ultrà del Napoli hanno esposto in diversi punti della città, nel corso della notte, uno striscione polemico contro la decisione di non squalificare il giocatore dell'Inter dopo la denuncia di insulti razzistici che il calciatore del Napoli, Juan Jesus, avrebbe subito durante la gara al Meazza. Lo striscione è stato esposto davanti allo stadio e anche in altri luoghi simbolo della città, tra cui Piazza Plebiscito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA