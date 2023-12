De Luca, 'niente fondi al Sud, la Campania attende 6 miliardi'

"Gli accordi di coesione il governo li ha firmati per Liguria, Veneto, Emilia, Marche, Umbria. Per ultimo per Lombardia, Piemonte. Si sono fermati al Lazio. Non c'è nessuna regione del sud che ha avuto la firma dell'accordo di coesione. Sono dei malviventi". Lo ha detto a Torre del Greco il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo ad una iniziativa sul progetto di rigenerazione del waterfront della costa vesuviana.

"Ci faranno perdere un po' di mesi - ha proseguito il governatore - ma dovete sapere che questo progetto di cui stiamo parlando è finanziato con i fondi del programma di sviluppo e coesione. Negli incartamenti che abbiamo inviato a Roma già da due mesi, c'è il capitolo che riguarda l'assetto del territorio, la protezione del litorale, il ripascimento che comprende i 70 milioni di euro di questo progetto. Quindi fino a quando quegli squinternati di Roma non firmeranno, noi siamo qui a perdere tempo. Ma attenzione, in realtà non stiamo perdendo tempo, stiamo lavorando alla progettazione. Avendo fiducia nel futuro.

Ma è giusto sapere che non stiamo parlando di cifre banali, parliamo di 6 miliardi di euro".

De Luca, 'per waterfront costa vesuviana progetto bellissimo'

"Questo progetto è bellissimo e voi avete una prova che la cosa si può realizzare dalla città di Salerno". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel parlare del tema al centro del convegno "Rigenerazione waterfront costa vesuviana" svoltosi questa sera a Torre del Greco alla presenza del sindaco della città, Luigi Mennella, e dei consiglieri regionali del Pd, Mario Casillo e Loredana Raia. "Noi sul litorale salernitano - ha proseguito De Luca - stiamo eseguendo esattamente lo stesso tipo di progetto, il ripascimento delle spiagge. Dalla parte orientale fino al centro storico, stiamo realizzando delle spiagge di 80 metri. Questo significa cambiare completamente il volto della città". "Così facendo - ha concluso - si crea un'economia legata alla balneazione, che può essere una miniera d'oro. Torre del Greco ha conosciuto la crisi legata all'armatoria, i fallimenti. In questo modo si creano migliaia di posti di lavoro: lavoro bello, lavoro turistico".



