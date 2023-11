Mad e Napoli, 10 anni di 'Arte della felicità'

Dieci anni fa, il 21 novembre, usciva il film d'animazione "L'arte della felicità" di Alessandro Rak realizzato a Napoli da Mad Entertainment che esordisce con questo titolo e che da allora è un punto di riferimento per l'animazione in Italia, aperta anche alla produzione cinematografica di fiction e di documentari. E' la factory di Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Carlo e Lorenza Stella che ha sede negli storici appartamenti dove Vittorio De Sica girò "L'oro di Napoli" e "Matrimonio all'italiana". Napoli festeggerà il 25 novembre il 'compleanno' del film poi pluripremiato (a partire dall'EFA) e divenuto un cult, e lo farà con un evento-festa al Teatro Bolivar.

"L'arte della felicità è uno dei primi film di animazione per adulti tutto made in Italy o meglio in Naples- dichiara Luciano Stella anche co-sceneggiatore - Ora Alessandro Rak è un autore di animazione riconosciuto a livello europeo. Ma quando si partì con questa avventura, nessuno avrebbe mai immaginato di essere all'inizio di un percorso che avrebbe fatto di Mad il polo produttivo più importante di Napoli e del Sud, che ha creato un indotto economico fuori dall'ordinario". Mad, da allora, ha formato una nuova leva di professionisti dell'animazione, i primi a usare un software Blender dimostrando di essere pionieri, e facendo di necessità virtù, in assenza di risorse.

Oggi è una società per azioni che conta una factory di 40/50 animatori. "In questi 10 anni abbiamo fatto altri due film con Rak, "Gatta cenerentola" e "Yaya e Lennie - The Walking Liberty", una serie animata di 26 puntate, "Food Wizards", oltre a tre film per il cinema tra cui "Nostalgia" di Mario Martone e il prossimo "Caracas" di Marco D'Amore e diversi documentari, che spesso si avvalgono di insert di animazione" dichiara Carolina Terzi, da poco eletta presidente di Cartoon Italia.

Oggi Mad è impegnata sul fronte dell'animazione con la realizzazione di "I'm still alive - Sono ancora vivo" di Roberto Saviano, primo lungometraggio diretto dallo scrittore, tratto dall'omonima graphic novel, e presenterà in Concorso al Festival di Torino il corto di animazione "Due battiti" di Marino Guarnieri.



