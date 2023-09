Buio sul Napoli, pari a Bologna e -7 dalla capolista Inter

Il Napoli perde ulteriore terreno non riuscendo a sfondare la difesa del Bologna. Gli ospiti premono sull'acceleratore, gli emiliani sono attenti ma non tirano mai in porta nel primo tempo. Osimhen colpisce subito in palo, Kvara si dà da fare ma Ndoye raddoppia i difensori. Buono l'esordio di Natan, Raspadori non trova la posizione. Nella ripresa un mani discutibile di Calafiori procura un rigore che Osimhen calcia a lato. E' un colpo duro, subentra nervosismo.

Garcia sostituisce prima Kvara e poi il nigeriano che reagisce polemicamente. C'e' maretta col tecnico e i campioni, dopo lo 0-0, sono a -7 dall'Inter.



