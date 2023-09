Calci e pugni alla moglie, arrestato nell'Avellinese

Calci e pugni alla moglie in presenza della figlioletta. Un 34enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, intervenuti con due pattuglie dopo una segnalazione arrivata nella serata di ieri al 112.

Provvidenziale l'intervento dei militari che hanno letteralmente sottratto la donna alla violenza dell'uomo.

Su disposizione della Procura di Avellino, l'uomo, con precedenti analoghi, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto nel carcere di Avellino. La moglie è stata medicata per lesioni con prognosi di 21 giorni.



