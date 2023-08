Controlli Municipale a Napoli nei rioni Stella e San Giovanni

Oltre 40 veicoli tra autovetture, ciclomotori e motocicli sono stati controllati da agenti della Polizia municipale di Napoli in via Duomo-Foria (zona Stella San Carlo Arena): due uomini sono stati denunciati a piede libero, uno perché circolava su un veicolo risultato rubato e un altro perchè viaggiava su di un ciclomotore con la targa di un altro veicolo oggetto di furto. Accertate anche numerose infrazioni: quattro persone guidavano senza patente, altrettanti con un veicolo non revisionato, cinque senza assicurazione e due erano alla guida di veicoli già sottoposti a sequestro. Sette, complessivamente, i veicoli sequestrati.

Analoghi controlli sono stati effettuati in zona Ponticelli dove sono stati sanzionati i conducenti di quattro veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di due non revisionati, un conducente sprovvisto di patente e uno con patente scaduta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA