Tifosi Ajax aggrediti, arresti anche in Centro e Nord Italia

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Due dei sei ultras del Napoli, arrestati stamattina dalla Digos di Napoli, coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli, con l'accusa di associazione per delinquere e porto di armi e lesioni aggravate, sono stati rintracciati dai poliziotti a Genova e a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove si trovavano per lavoro.

Il blitz di stamani della Polizia di Stato rappresenta la seconda fase di un singolo procedimento coordinato dalla Procura di Napoli, sostituto procuratore Francesco De Falco e procuratore aggiunto Sergio Amato, che lo scorso 16 dicembre portò alla notifica di altre tre misure cautelari (divieto di dimora) nei confronti di altrettanti componenti delle frange estreme del tifo azzurro protagonisti dell'accoltellamento di un tifoso olandese, giunto in città per la partita di Champions League Napoli-Ajax. (ANSA).