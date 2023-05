Piantumato a Napoli l'albero dell'amicizia con la Francia

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Un albero in segno dell'amicizia che lega Napoli alla Francia. Ruota intorno a questo la piantumazione, oggi, di una magnolia nei pressi del belvedere della Reggia di Capodimonte.

In occasione della settimana franco-napoletana, insieme all'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, ed al direttore generale del museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha partecipato alla piantumazione. La scelta dell'albero fa riferimento al botanico francese Pierre Magnol che ha dato nome alla magnolia ed in generale alle magnolie piantate a Palazzo farnese dei Re di Napoli.

Dopo la cerimonia si è tenuto un programma di letture con accompagnamento musicale di alcuni brani di autori francesi che hanno espresso il loro amore per Napoli e la sua unicità.

"Si rafforza sempre di più il legame di amicizia tra Napoli e la Francia", ha sottolineato il sindaco Manfredi. (ANSA).