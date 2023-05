'I giovedì dei libri': domani 'I luoghi del design in Italia'

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Il primo ciclo della rassegna culturale "I giovedì dei libri" si conclude domani, 25 maggio, alle 16, nella sede di Foqus della Scuola di Progettazione artistica per l'impresa dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, con la presentazione del volume "I luoghi del design in Italia.

Quattordici viaggi d'autore alle sorgenti del progetto", scritto da Antonella Galli e Pierluigi Masini e pubblicato dall'editore Baldini + Castoldi (304 pagine, 22 euro). All'incontro, organizzato in collaborazione con l'associazione Fausto Rossano, saranno presenti i due autori, giornalisti e studiosi di design, per discutere dei temi del loro libro durante una conversazione condotta da Marco Rossano con l'intervento di Diego Del Pozzo.

"I giovedì dei libri", che riprenderà in autunno, è un ciclo di presentazioni e incontri con gli autori curato dallo stesso Del Pozzo e organizzato dal corso di Design della comunicazione (Scuola di Progettazione artistica per l'impresa) dell'Accademia di Belle Arti nell'ambito delle iniziative collegate all'evento annuale "Design Beyond Design", in programma giovedì 15 giugno sempre a Foqus.

Nel loro libro, una guida e un diario di viaggio al tempo stesso, Antonella Galli e Pierluigi Masini rispondono alla domanda "Dove si trova il design?" raccontando al lettore, sottolineano gli organizzatori, "il loro itinerario in quattordici tappe attraverso l'Italia per esplorare il mondo delle cose, ma anche i pensieri, le ispirazioni, le vite, gli azzardi, le avventure e i talenti che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo del grande design italiano". Così, nei vari capitoli, i due autori "narrano la scoperta dei luoghi, gli incontri con le persone e poi gli archivi, gli aneddoti e le storie di imprese, botteghe, nascite e rinascite, memorie e futuro, dalla Milano capitale indiscussa del design italiano al MAXXI di Roma, dalla Penisola Sorrentina a Murano, dal Poltrona Frau Museum ai mosaici della Fondazione Bisazza. Particolarmente interessante è il capitolo dedicato all'Hotel Parco dei Principi di Sorrento, uno tra i primi design hotel al mondo, progettato a inizio anni Sessanta dall'architetto e designer milanese Gio Ponti". (ANSA).