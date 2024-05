Megayacht da 90 metri ormeggia a Castellammare

Un 90 metri ancorato nel cuore della città. È ciò che da questa mattina possono osservare i cittadini di Castellammare di Stabia, dove è arrivato Here Comes the Sun, il nuovo megayatch giunto a Stabia Main Port grazie alla sinergia con l'agenzia marittima internazionale Luise Group.

Con diversi ospiti a bordo e trenta persone dell'equipaggio, la nave resterà a Castellammare per un paio di giorni. Lo yacht dopo Roma, Capri e Amalfi ha scelto Stabia Main Port come ultima tappa della crociera, per gli ospiti che continueranno oggi il tour tra scavi di Stabia e quelli di Pompei per poi dirigersi verso di Napoli.

"Abbiamo inaugurato la stagione turistica già da un mese con l'accosto di varie navi da diporto - illustra Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port - I dati dell'ultimo biennio sono stati molti importanti: abbiamo portato il porto da zero traffico di dieci anni fa a oltre 500 accosti. Il gigayacht più grande ormeggiato è stato di 123 metri, ma la portata massima della nostra facility è 180 metri. Per il 2024 registriamo un buon trend di crescita e già a giugno ci saranno i primi gigayacht, unità oltre i cento metri".

"È in atto - prosegue Di Salvo - una sana operazione di marketing territoriale che, oltre a garantire trasformazione e miglioramento delle aree portuali abbandonate per trent'anni, sta garantendo sviluppo territoriale per il commercio cittadino e per tutte le attività turistiche ed economiche presenti a Castellammare. Grazie al lavoro della nostra manager Luisa Del Sorbo e ai progetti di marketing messi in campo con la società By Tourist, ogni anno il rapporto con il territorio diventa sempre più forte e costruttivo, garantendo risvolti positivi per tanti e cambiamenti positivi a partire dal centro antico della città. Ringraziano istituzioni, forze dell'ordine, Capitaneria, dogana e autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale per la grande sinergia con cui lavoriamo da anni per garantire il rilancio portuale ed economico di Castellammare di Stabia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA